Nach 0:4-Pleite in Hilden Kevin Weggen lässt sich von Zuschauer provozieren

Die Szene war ebenso unprofessionell wie das, was die gesamte Uerdinger Mannschaft zuvor abgeliefert hatte. Nach einer langweiligen ersten Halbzeit vor 500 Zuschauern, in der sich beide Mannschaften neutralisierten und es kaum mal eine Strafraumszene gab, wurde es nach der Pause nicht besser – zumindest, was die Blau-Roten betrifft. Im Gegenteil, die Mannschaft brach nach dem ersten Gegentor völlig auseinander. Selbst in der elf minütigen Unterbrechung unmittelbar nach dem 2:0 – Schiedsrichter Martin Ulankiewicz konnte plötzlich aus gesundheitlchen Gründen das Spiel nicht weiter leiten und es musste ein lizenzierter Ersatzmann gefunden werden – konnte das Uerdinger Team nicht mehr stabilisiert werden. Ein Doppelschlag in der Schlussphase sorgte für ein Resultat, das einer Blamage gleichkommt. Damit haben die Uerdinger auch ihre letzte positive Serie verspielt: zuvor hatten sie gegen die Top Drei der Fußball-Oberliga nicht verloren.