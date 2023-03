Zwei Monate KFC Uerdingen Für Trainer Björn Joppe wird der Traum zum Albtraum

Björn Joppe ist um Contenance bemüht. Was soll er auch machen? Einfach hinschmeißen? Aber manchmal fällt es ihm auch schwer, die Fassung zu bewahren. Die fehlenden Punkte, die Kritik, die nicht zu akzeptierenden Beleidigungen – all das hat auch bei ihm Spuren hinterlassen. Deutlich wurde das auch bei den beiden gegen ihn verhängten gelb-roten in Schonnebeck und roten Karten bei der TVD Velbert. So kommt es dazu, dass er in den sechs Begegnungen seiner Amtszeit nur drei Mal auf der Bank saß, davon nur einmal über 90 Minuten: bei der 0:1-Heimniederlage gegen den SV Sonsbeck. Und ausgerechnet dieses Spiel scheint das Schlüsselspiel der Saison gewesen zu sein.