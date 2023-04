Vertragsauflösungen angeboten Maik Odenthal und Kevin Weggen wollen beim KFC Uerdingen bleiben

Der KFC Uerdingen hat seit dem Winter Planungssicherheit, weil er sein Ziel – den sofortigen Wiederaufstieg in die Fußball-Regionalliga – mit Pauken und Trompeten verfehlt hat. Weil die Mannschaft zu schwach ist, muss es im Sommer personelle Veränderungen geben. Allerdings haben ein Dutzend Spieler Verträge bis Sommer 2024. Auf Anfrage unserer Redaktion hatte der Vorsitzende Damien Raths Ende März die Namen genannt: Es sind Torhüter Robin Udegbe, Kapitän Leonel Kadiata, Philipp Meißner, Maximilian Funk, Kai Evers, Kevin Weggen, Pascale Talarski, Maik Odenthal, Charles Atsina, Alexander Lipinski, Levan Kenia und Pascal Weber, wobei der Torjäger, der im Winter vom VfB Hilden geholt wurde, über eine Ausstiegsklausel verfügt. Raths wies damals schon ausdrücklich darauf hin: „Aber das heißt nicht, dass all diese Spieler auch tatsächlich bleiben.“ Man könne sich – natürlich in gegenseitigem Einvernehmen – von dem einen oder anderen trennen.