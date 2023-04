KFC Uerdingen beim VfB Hilden Pascal Weber muss bei seinem Ex-Klub zuschauen

Pascal Weber ist in der Winterpause vom KFC Uerdingen verpflichtet worden. Die Blau-Roten zahlten dafür eine Ablösesumme von rund 10.000 Euro an den VfB Hilden für den Top-Torjäger, der auch von anderen Vereinen umworben war. Die Wünsche sind indes nicht in Erfüllung gegangen. Der 32-Jährige wird – wenn er im Sommer bleiben und nicht von seiner Ausstiegsklausel gebrauch machen sollte – auch in der kommenden Saison nicht in der Regionalliga spielen. Aber nicht nur das hatte sich Weber anders vorgestellt, denn ausgerechnet beim Spiel des KFC bei seinem ehemaligen Verein, dessen Trikot er über zwölf Jahre trug, wird er fehlen. Die Ärzte haben die Bilder des MRT als Muskelbündelriss bewertet, was Weber aber nicht glaubt. „Es fühlt sich nicht so an“, sagt er und will deshalb eine zweite medizinische Meinung einholen. Am Freitag absolvierte er eine Laufeinheit – schmerzfrei. „Er wird erst wieder spielen, wenn die Ärzte grünes Licht geben“, sagt Interimstrainer Dmitry Voronov, der auch im Hinblick auf die kommende Saison kein Risiko eingehen will.