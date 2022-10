Vor der englischen Woche : Trainer Alexander Voigt vom KFC Uerdingen unter Druck

Info

Am 25. Oktober steigt das mit Spannung erwartete Achtelfinale im Noederrheinpokal, in dem der KFC Uerdingen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen erwartet. Die Partie wird um 19.30 Uhr in der Grotenburg angepfiffen. Der Vorverkauf für die Blöcke K und L startet für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber am Freitag, 7. Oktober um elf Uhr. Pro Person kann ein Ticket erworben werden. Sobald die Genehmigung zur Kapazitätserweiterung von 2.000 auf 2.500 Plätze vorliegt, geht auch der Block M in den Vorverkauf. Dann könnten auch Karten in den freien Verkauf gehen. Karten für den Block M werden preislich identisch mit den Plätzen des Block L sein, sodass es keine Nachteile für Frühbucher gibt.