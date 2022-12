Samstag gegen Ratingen 04/19 KFC Uerdingen tut sich mit der Trainerwahl schwer

Zwei Namen möglicher Kandidaten wurden sofort gehandelt: Dietmar Hirsch und Jan Winning. Hirsch, weil er aus der Region stammt und früher Kontakte zum Verein hatte, was aber nicht ausreicht. Wining, weil er sportliche überaus erfolgreich war und den 1. FC Bocholt in die Regionalliga führte. Allerdings gibt es Bedenken ob seiner 27 Jahre. Der gebürtige Kulmbacher ist Inhaber der DFB-Elite-Jugend-Lizenz und erreichte in Bocholt einen Schnitt von 2,37 Punkten pro Spiel. Wäre seine Verpflichtung ein Wagnis? „Wir haben sehr erfahrene Spieler“, äußern Raths und Schneider. Das ist richtig, wäre aber bei einem starken Vorstand und starker Sportlicher Leitung, die den Coach stärkt und stützt, eigentlich kein Problem. Doch in dieser Konstellation scheint Winning tatsächlich nicht weiter auf den Spuren von Julian Nagelsmann und Florian Kohlfeldt wandeln zu können – zumindest nicht in Uerdingen.