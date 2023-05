Vorsitzender des KFC Uerdingen unter Druck Entweder tritt Damien Raths zurück oder es wird eine Mitgliederversammlung geben

Die Nachricht, die Nils Gehlings, der Vorsitzende des Verwaltungsrates, am Sonntag gegen 17.30 Uhr verschickte, war nur drei Zeilen lang und auch etwas nebulös, weil keine Gründe genannt wurden, aber sie hatte es in sich: „Der Verwaltungsrat des KFC Uerdingen hat dem Vorstandsvorsitzenden, Damien Raths, aufgrund unüberbrückbarer Meinungsverschiedenheiten das Vertrauen entzogen. Die weiteren Schritte werden vom VR, in Absprache mit den Gremien, noch festgelegt.“ Unsere Redaktion beleuchtet die Hintergründe, nennt einige Gründe und erklärt, was jetzt passiert.