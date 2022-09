KFC Uerdingen stößt den Bock um : Warum es für diesen Sieg mehr als nur drei Punkte gibt

Meinung Krefeld Der KFC Uerdingen hat den Tabellenführer SSVg Velbert mit 3:1 besiegt. Eigentlich gibt es dafür nur drei Punkte, tabellarisch betrachtet. Doch in diesem Fall gibt es für den Traditionsverein weitaus mehr.

Trainer Alexander Voigt und seine Mannschaft haben gemeinsam dieses Szenario verhindert. Natürlich war es ein enges Spiel, zumindest phasenweise war Velbert sogar besser, bot das schönere Spiel. Aber all das zählt in dem Fall nicht. Wirklich wichtig ist, dass der KFC gewonnen hat; dass Trainer und Mannschaft die Kritik akzeptiert haben, damit professionell umgegangen sind; dass sie dem Druck standgehalten haben; dass sie nach dem Ausgleich Moral bewiesen haben und nicht eingeknickt sind; dass sie bis zum Schluss an den Sieg geglaubt und dafür geackert haben. Deshalb haben sie die drei Punkte verdient.

Auch wenn es in diesem Endspiel weder Schale, noch Pott, sondern nur drei Punkte gab, so sind es drei Zähler, die am Ende zur Meisterschaft führen können. Zukunftsmusik. In den nächsten Tagen führen sie aber dazu, dass etwas Ruhe einkehrt; dass die Tabellensituation besser aussieht; dass das Selbstvertrauen gestärkt ist und der Erfolgshunger wächst; dass die Fans endlich wieder etwas zu feiern hatten; dass die Stimmung wieder besser ist; dass die Gespräche des Vorsitzenden Damien Raths mit Sponsoren auf einer stabilen Grundlage geführt werden können.