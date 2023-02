Einsatz gefordert, aber nicht gebracht Trainer Björn Joppe spricht von Arbeitsverweigerung

Dabei war es sportlich vom Anpfiff weg überhaupt nicht gelaufen wie erhofft. Anders als in der Vorbereitung kam der KFC nicht ins Pressing, anders als in den Testspielen setzte er den Gegner nicht sofort unter Druck. Das lag am Gegner Sonsbeck, der sofort unbeeindruckt auftrat und dagegenhielt. Aber dann wurden die Uerdinger überlegen und kamen auch zu ihren Möglichkeiten. Insgesamt hatten die Gastgeber acht, neun hervorragende Chancen, drei Mal wuchs Torhüter Tim Weichelt über sich hinaus und verhinderte die Führung. Und dann gestattete sich die Defensive ein Nickerchen, dass die Gäste zum Siegtreffer durch Philipp Elspaß nutzten. „Wir müssen Standards besser verteidigen und vor allem nicht so dilettantisch sein, wie es beim 0:1 war“, ärgerte sich Joppe.