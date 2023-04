Pascal Weber und Shun Terada KFC Uerdingen hat zwei Top-Torjäger, aber das Team erzielt viel zu wenig Tore

Der KFC Uerdingen hat 54 Tore erzielt. Damit trägt er unter den ersten zehn Mannschaften der Tabelle in der Fußball-Oberliga die rote Laterne. Das ist verwunderlich, denn er hat in Pascal Weber und Shun Terada zwei absolute Top-Torjäger in seinen Reihen. Weber kam im Winter vom VfB Hilden. Dort hatte er in 21 Spielen 16 mal getroffen, in Uerdingen in elf Begegnungen zwei Mal. Am Ostermontag in Homberg wurde er nach 68 Minuten ausgewechselt. Drei Minuten zuvor war Terada auf den Platz gekommen. Der Japaner hat neun Saisontore auf seinem Konto, aber seit Mitte Oktober nicht mehr getroffen. Beide Stürmer können das Fußballspielen nicht verlernt haben, aber sie bringen in Uerdingen nicht die Leistungen, die von ihnen erwartet werden.