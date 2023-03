KFC Uerdingen erwartet TSV Meerbusch Detektiv Dmitry Voronov sucht die Gründe für die Launen der blau-roten Diva

Vorstandsmitglied Lenz zeigte keinerlei Verständnis für die Mannschaft. „Wenn einige nach einem Dreivierteljahr noch nicht verstanden haben, dass sie in der Oberliga spielen, dann muss man fragen, was da nicht stimmt“, sagte er und kündigte an, dass bei einer ähnlich schlimmen Halbzeit auch mal ein Vorstandsmitglied den Weg in die Kabine findet: „Wir lassen den Trainer nicht alleine und so etwas auch nicht mehr durchgehen. Das ist inakzeptabel, was der eine oder andere hier leistet. Da stehen Gespräche an. Die Mannschaft spielt das Stadion leer – was das an Geld kostet. Und viele reißen sich hier für die Mannschaft den Arsch auf – von den Fans bis hin zu den Mitarbeitern.“