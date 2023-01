Beim 5:2-Sieg beim FC Hürth KFC-Trainer Björn Joppe sah, was er sehen wollte

Es war stark, was der KFC Uerdingen in der ersten Halbzeit zeigte. Gegen den sichtlich überforderten und auch beeindruckten FC Hürth, der Tabellenneunter der Oberliga Mittelrhein ist, lagen die Gäste nach einer halben Stunde bereits mit 4:0 in Front. Nach der Pause wechselte KFC-Trainer Björn Joppe kräftig durch, so dass dem personellen Umbruch der spielerische Bruch folgte. Am Ende war der Coach mit dem 5:2 sehr zufrieden – weniger weil es der erste Sieg unter seiner Leitung war, sondern vielmehr weil er gesehen hatte, was er sehen wollte.