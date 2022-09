Beim 3:1 in Baumberg : KFC-Trainer Alexander Voigt wechselt den Sieg ein

Baumberg Nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit und einem 0:1-Rückstand findet der Coach die richtigen Worte und bringt die das Spiel belebenden Joker. Am Ende gewinnen die Uerdinger bei Sportfreunde Baumberg mit 3:1.

Die Erleichterung im Lager des KFC Uerdingen war groß nach dem 3:1-Sieg in Baumberg. Das hatte mindestens drei verschiedene Gründe. Zum einen stand die Mannschaft nach der bitteren 1:4-Heimniederlage gegen den TVD Velbert in der Vorwoche unter Zugzwang. Zum anderen hate Trainer Alexander Voigt eine Reaktion der Mannschaft versprochen, die jedoch in der ersten Halbzeit ausblieb. Mehr noch, da zeigte sie eine ganz schwache Leistung und ignorierte den Matchplan. Voigt hatte angekündigt, Ball und Gegner laufen lassen zu wollen; stattdessen wurden die Bälle nur lang nach vorne geschlagen. Völlig verdient lagen die Gastgeber zur Halbzeit in Führung, in der sich viele fragten: versinkt der KFC im tristen Mittelmaß?