Unruhe beim KFC Uerdingen : Trainer Alexander Voigt kennt das Geschäft

Krefeld Dass es nach einem enttäuschenden 2:2 im Derby gegen den SC St. Tönis und nur vier Punkten aus vier Spielen unruhig wird, wundert Trainer Alexander Voigt nicht. Der Verein hat Stürmer Gianluca Rizzo verpflichtet.

Alexander Voigt hat in der Bundesliga und in der zweiten Liga für den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach gespielt. Ihm braucht also niemand zu erklären, welch eine Bedeutung ein Derby hat. Er ist in den rheinischen Duellen aufgelaufen, er weiß um die Befindlichkeiten der Fans. So war es für ihn auch keine Überraschung, als nach dem 2:2 des KFC Uerdingen beim SC St. Töns die Wogen hoch schlugen, die Fans enttäuscht waren und dies auch ziemlich ungeniert kund taten.