Beim Fantreffen Trainer Björn Joppe packt aus

Seine Arbeit beim KFC Was folgt aus alldem? „Wenn eine Mannschaft, ein Verein etwas erreichen will, dann geht es nur gemeinsam. Es ist wie in einer Familie: Man muss füreinander da sein und am Ende geht es nur zusammen, auch mit den Fans. Die Spieler müssen Vertrauen haben und wissen: Sie dürfen auch mal einen Fehler machen, aber es funktioniert. Jeder Gegner ist gegen uns heiß, deshalb müssen wir immer von der ersten Sekunde an zeigen: Wir sind der KFC Uerdingen! Und eines weiß ich: Die Spieler werden sich den Arsch aufreißen und weiter zusammen wachsen. Da muss eine Mannschaft schon richtig gut sein, um uns zu schlagen.“