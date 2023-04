Ziele krachend verfehlt Shun Terada trifft für den KFC Uerdingen auf seiner Abschiedstour

„Das war eine schwere Geburt“, räumte Interimstrainer Dmitry Voronov ein, der aber zurecht darauf hinwies, dass der Sieg verdient war. „Wir hatten viel Ballbesitz, die Laufarbeit hat heute gestimmt, aber wir müssen an unserem Spiel ohne Ball mehr arbeiten und Räume schaffen. Fußball besteht aus Aktionen, die müssen geschafen werden.“ Dass Voronov mit vielen Aktionen äußerst unzufrieden war, war an der Seitenlinie deutlich zu sehen. „Heute war der Platz da“, begründete er seine Aufregung. Dass TuRU in der zweiten Halbzeit müde wird, damit hatte er gerechnet. Entsprechend erleichtert war der Coach darüber, dass Torhüter Robin Udegbe die einzige Chance der Gäste durch Williams (39.) vereitelt hatte. „Wenn wir da in Rückstand geraten, haben wir einen anderen Spielverlauf.“