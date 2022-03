Vor dem Spiel gegen Rot-Weiss Ahlen : Wie Trainer Alexander Voigt den KFC Uerdingen kitzelt

Krefeld Nach zwei Siegen ohne Gegentor ist die Stimmung beim KFC Uerdingen vor dem Spiel gegen Rot-Weiss Ahlen gelöst. Daran ändern auch sechs Ausfälle nichts. Und die Spieler treffen das Tor wie nie zuvor.

Die Knappenschmiede genießt noch immer den Ruf, Deutschlands beste Ausbildungsstätte für junge Fußballer zu sein. Justin Neiß, der in Bochum geboren ist, ging bei den Königsblauen in die Lehre und brachte es dort zum Nationalspieler U16 und U17. In der U19 wechselte er zu Hannover 96, spielte dann auch in der zweiten Mannschaft der Niedersachsen in der Regionalliga Nord. Der erhoffte Sprung in die zweite Liga blieb aus, so dass er im Sommer in den Westen zurückkehrte und zum KFC Uerdingen kam. „Ich wusste, dass es schwierig wird“, sagt er rückblickend. „Aber wir haben weitergearbeitet und uns deutlich gesteigert. Ich habe imer an die Mannschaft geglaubt.“