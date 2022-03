Zwei Spiele gesperrt : Darum erhält Levan Kenia vom KFC eine milde Strafe

Der Uerdinger Levan Kenia, hier im Zweikampf mit Meik Kühnel vom FC Wegberg Beeck, wird in den kommenden zwei Spielen fehlen. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Krefeld Fußball-Regionalligist KFC Uerdingen muss zwei Spiele ohne Levan Kenia auskommen, der in Rödinghausen des Feldes verwiesen wurde. Es gibt gute Gründe dafür, warum das Strafmaß ungewöhnlich gemäßigt ausfiel.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich im Fußball einen Namen zu machen. Dazu bedarf es keineswegs immer Siege und Erfolge. So erwarben zum Beispiel Mark van Bommel (Bayern München) oder Maik Franz (u.a. Hertha, Frankfurt, Karlsruhe und Wolfsburg) den Ruf, Raubeine zu sein. Die größten Sünder waren sie damit nicht; das waren, zumindest statistisch betrachtet, Jens Nowotny (Bayer Leverkusen, Karlsruhe) und Luis Gustavo (Hoffenheim, Bayern, Wolfsburg), die jeweils acht Mal vom Platz gestellt wurden – Nowotny sah fünf Mal Rot und drei Mal Gelb-Rot, Gustavo einmal Rot und sieben Mal Gelb-Rot.

Levan Kenia vom KFC Uerdingen hat schon einige Titel gesammelt. Der 31 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler war Deutscher Pokalsieger mit dem FC Schalke 04, Meister in Tschechien mit Slavia Prag sowie Meister, Pokalsieger und Ligapokalsieger in Luxemburg mit dem FC Düdelingen. Er ist seit über einem Jahrzehnt Profi und hat 29 Länderspiele für Georgien absolviert. In seiner Laufbahn hat er kein einziges Mal die gelb-rote Karte gesehen, ein einziges Mal wurde er vom Platz gestellt: wann und wo, das weiß er nicht mehr und auch die Statistiken schweigen darüber; vielleicht ganz zu Beginn seiner Karriere in Georgien.

Lesen Sie auch Zweiter Sieg in Folge ohne Gegentor : Nun spricht KFC-Trainer Alexander Voigt vom Klassenerhalt

info Erste Liga in fünf verschiedenen Ländern Levan Kenia ist 31 Jahre alt und in Tiflis/Georgien geboren. Er spielte 29 mal für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes und schoss vier Tore. Zudem absolvierte er jeweils elf Bundesliga- und Zweitligaspiele. Zudem spielte er in den ersten Ligen Tschechiens (31), der Ukraine (20), Georgiens (12) und Luxemburgs (11).

Doch am vergangenen Samstag wurde Kenia zum zweiten Mal des Feldes verwiesen. Beim 1:0-Sieg der Uerdinger in Rödinghausen zückte Schiedsrichter Francisco Lahora Chulian aus Bonn in der 43. Minute Rot – auf Hinweis seines Assistenten, der ein Nachtreten gesehen zu haben glaubte. Dem widersprach Levan Kenia vehement: „Ich bin vorher gefoult worden, das wurde nicht gepfiffen. Beim Abrollen habe ich den Gegenspieler getroffen, aber das war niemals Absicht. Ich hab wirklich nix gemacht. Das war eine sehr harte Entscheidung.“

Auch die Video-Aufnahmen konnten nicht für Klarheit sorgen, ein Nachtreten war jedenfalls nicht zu erkennen. So verwundert es nicht, dass das laut Satzung mildeste Strafmaß gegen Kenia ausgesprochen wurde: Er wurde für zwei Spiele gesperrt. Ein Freispruch wäre nur bei völlig eindeutigen Aufnahmen möglich gewesen und hätte eine klare Fehlentscheidung des Unparteiischen bedeutet.

Lesen Sie auch Rote Karte für Kenia : KFC Uerdingen gewinnt beim SV Rödinghausen in Unterzahl

Zuvor hatte Kenia das Tor des Tages vorbereitet. „Das war Levans Tor“, sagte Shun Terada, der den Ball nur noch ins leere Gehäuse schießen musste. „Es war natürlich ein individueller Fehler von Rödinghausen, aber Levan macht das auch gut mit seinen schnellen Haken“, sagt Trainer Alexander Voigt. „Dass er den Ball da noch mal quer spielt, zeugt von seiner Klasse.“

Der Routinier, der seine Karriere eigentlich längst beendet hatte und Co-Trainer war, ehe er reaktiviert wurde, freut sich über das Lob und lacht: „Ja, das war fast wie in alten Zeiten.“ Doch die Tage nach so einem Spiel sind eben nicht wie in früheren Zeiten. „Nach so einem Spiel habe ich Schmerzen, da brauche ich ein paar Tage.“

Dass es jetzt sogar zwei Wochen sind, sieht er nicht als großes Problem, auch nicht für die Mannschaft: „Alle wissen, dass ich aufgrund meiner körperlichen Verfassung nicht in jedem Spiel mitwirken kann. Aber die Mannschaft hat auch ohne mich gezeigt, dass sie kämpfen und Fußball spielen können. Wir haben nichts zu verlieren, wir können nur noch punkten.“