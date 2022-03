Zu Gast bei Rot-Weiss Essen : Darum benötigt der KFC Uerdingen erneut ein Wunder

Erdinc Karakas wird schwer verletzt vom Platz getragen; er fällt bis in den Herbst hinein aus. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der KFC Uerdingen beklagt der Ausfall von fünf Stammspielern und die fehlende Fitness von drei Rekonvaleszenten. Aber selbst in Bestbesetzung wäre er am Samstag bei Rot-Weiss Essen krasser Außeseiter gewesen.

Ein Wunder ist ein Ereignis, mit dem eigentlich nicht gerechnet wird; nicht nur etwas Überraschendes, sondern etwas völlig Unwahrscheinliches. Heutzutage verbinden viele damit sogar etwas Übernatürliches, wobei Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Letzteres ist im Fußball nicht der Fall, wenn von einem Wunder die Rede ist. Die Jüngeren kennen es nur vom Erzählen, die Älteren bekommen noch heute glänzende Augen, wenn sie daran erinnern: Das Wunder von der Grotenburg oder das Wunder von Uerdingen. Gemein ist damit der legendäre 7:3-Sieg gegen Dynamo Dresden im Europacup-Rückspiel, nachdem das Viertelfinal-Hinspiel 0:2 verloren gegangen war und die Uerdinger im Rückspiel zur Halbzeit 1:3 zurück lagen – am 19. März 1986.

Auf den Tag 36 Jahre danach bedarf es eines erneuten Wunders – allerdings in einer anderen Konstellation. Diesmal tritt der KFC Uerdingen als Tabellenvorletzter und designierter Absteiger beim Meisterschaftsfavorit Rot-Weiss Essen an, der mit Riesenschritten in Richtung Dritte Liga marschiert. Mehr noch, die Uerdinger haben beim 0:11 im Hinspiel ihre höchste Niederlage der Vereinsgeschichte in einem Meisterschaftsspiel kassiert und treten nun mit einer Rumpftruppe an der Hafenstraße an.

Info Abstiegskandidaten und Meisterschaftsfavoriten Der KFC hat ein abwechslungsreiches Programm vor der Brust: 26. März: SV Straelen 2. April: Wuppertaler SV 6. April: Sportfeunde Lotte 9. April: Fortuna Köln 16. April: Fortuna Düsseldorf II 23. April: VfB Homberg ⇥(Heimspiele fett gedruckt)

Die Liste der Ausfälle ist lang. Die Verletzung von Erdinc Karakas im Siel gegen Rot-Weiss Ahlen (1:1) am vergangenen Samstag hat sich als extrem schwer erwiesen, denn im Knie ist vieles kaputt; das Kreuz- und Außenband sind gerissen, so dass der defensive Mittelfeldspieler rund sieben Monate ausfallen wird. Leon Augusto hat im Training einen Innenbandriss erlitten. Bei Tom Fladung musste die Einblutung in der Wade operativ entfernt werden. Luca Jensen ist positiv auf Corona getestet worden, Levan Kenia ist gesperrt und Shun Terada hat die gesamte Woche nicht trainiert. „Wenn es über Nacht eine Wunderheilung gibt, kann er ein paar Minuten spielen. Aber solche Wunder gibt es ja nicht so oft“, sagt Trainer Alexander Voigt. Zu Kurzeinsätzen richt es auch bei den Rekonvaleszenten Abdul Fesenmeyer und Charles Atsina, zu mehr allerdings auch nicht.

Selbst mit ihrer Bestformation wären die Uerdinger in Borbeck krasser Außenseiter gewesen. Jetzt sind sie auf indirekte Schützenhilfe der Essener angewiesen. Die Gäste müssen darauf hoffen, dass die Rot-Weißen sie unterschätzen. „Ich habe sie am Mittwoch bei Fortuna Köln gesehen, das war ein echtes Drittligaspiel“, sagt Voigt über das 3:3. Offensiv seien die Essener unglaublich stark. „Die sind so stark besetzt, da hat man das Gefühl, dass bei jeder Aktion ein Tor fallen kann.“ Und Schwächen hat er trotz der drei Gegentore nicht gesehen: „Eckball, Elfmeter und Freistoß – aus dem Spiel heraus haben sie nichts zugelassen.“

Wenngleich die Chance, in Essen nicht zu verlieren, gen Null tendiert, so fordert Voigt von seiner Mannschaft doch, sich nicht nur einzuigeln, sondern mutig aufzutreten. Von Schadensbegrenzung will er nichts wissen, ebenso wenig von einem Punktgewinn. Der Coach ist Realist: „Nächste Woche haben wir wieder ein Heimspiel, das wir gewinnen müssen. In Essen erwartet von uns keiner war.“