Trotz 0:4-Pleite gegen Homburg : Volksfeststimmung bei der Rückkehr in die Grotenburg

Krefeld Nach fast vier Jahren kann der KFC Uerdingen erstmals wieder in der Grotenburg spielen. 2.000 Fans in dem ausverkauften Stadion sorgen für einen begeisternden Empfang. Die Mannschaft unterliegt dem VfB Homberg verdient mit 0:4, der Verein wird gefeiert.

Es war ein großer Tag für die Fußballfans in Krefeld, die sich schon am Vormittag vor dem Großmarkt getroffen und eingestimmt hatten, auf ein Spiel, das eigentlich Tristesse verspricht: der Vorletzte gegen den Letzten, die beide längst als Absteiger aus der Fußball-Rgionalliga feststehen. Doch die Begegnung war nur der Anlass, eigentlich ging es um etwas ganz anderes: die Rückkehr in die Grotenburg. Seit dem 5. Mai 2018 konnte der KFC Uerdingen dort kein Heimspiel mehr austragen und musste in Duisburg, Düsseldorf, Lotte und Velbert spielen, weil das marode Stadion in Krefeld den Sicherheitsanforderungen nicht mehr genügte. Dank des Engagements von über 400 ehrenamtlichen Helfern, den Grotenburg Suporters, wurde die traditionsreiche Stätte jetzt zumindest so hergerichtet, dass dort auf einer Baustelle vor 2.000 Zuschauern gespielt werden kann. Und das Absteiger-Duell war binnen weniger Minuten ausverkauft. Die Fans waren selig, obwohl ihre Mannschaft nach schwacher Leistung mit 0:4 (0:2) unterlag.