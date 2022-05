4:3 beim SV Lippstadt : KFC Uerdingen gewinnt diesmal das Spektakel

Lippstadt Der KFC Uerdingen hat sich ordentlich aus der Fußball-Regionalliga verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt gewann vor 612 Zuschauern beim SV Lippstadt mit 4:3. Durch den Sieg gab der KFC noch die Rote Laterne an den VfB Homberg ab.

Die Gastgeber zeigten zunächst einmal, wie Spieler stilvoll verabschiedet werden. Derweil feierten die über 100 mitgereisten, gut gelaunten Uerdinger Fans, die die Fahrt zu einem Spiel auf sich genommen hatten, in dem es um nichts mehr ging, ihre Mannschaft – außer ums Prestige. Die Platzherren zeigte aber von Beginn an, dass sie die Saison nicht austrudeln lassen, sondern sich mit einem Heimsieg von ihrem Publikum verabschieden wollen. Bereits nach fünf Minuten brachte Luca Steinfeldt sein Team in Führung, was die Stimmung im Uerdinger Fan-Block jedoch nicht trübte. Auch die KFC-Fans wollten einen guten Saisonabschluss, und den hatten sie. Aber auch die Mannschaft wollte nicht abschenken. Zunächst verpasste Charles Atsina um wenige Zentimeter einen Schuss von Do, doch in der 15. Minute glich Abdul Fesenmeyer aus. Es war sein neuntes Saisontor. Die Freude währte kurz, denn Viktor Maier (20.) brachte Lippstadt erneut in Front. Die Zuschauer bekamen was geboten. Nach einem Schnitzer von Meißner – der 20-Jährige gab sein Regionalliga-Debüt – fiel nach einer halben Stunde die vermeintliche Vorentscheidung. Maier nahm das Geschenk dankend an und traf zum zweiten Mal. Aber die Gäste machten weiter mit und kamen zum Anschlusstreffer durch Marcel Kretschmer (35.). Und als Atsina drei Minuten später zum 3:3 traf, waren die KFC-Fans aus dem Häuschen.