1:1 gegen Rot-Weiss Ahlen : KFC Uerdingen gibt die Rote Laterne ab

Velbert Der KFC Uerdingen muss sich nach zwei Siegen mit einer Punkteteilung begnügen. Gegen Rot-Weiss Ahlen kamen die Gastgeber zu einem am Ende gerechten 1:1. Dadurch haben sie zwar die Rote Laterne abgegeben, doch wurde ihre kleine Siegeserie beendet.

Der KFC Uerdingen , bis vor wenigen Wochen die Schießbude der Fußball-Regionalliga bleibt im driten Spiel in Folge ungeschlagen. Dem 2:0 gegen den FC Wegberg-Beeck und 1:0 beim SV Rödinghausen folgte ein 1:1 (1:0) gegen Rot-Weiss Ahlen. Damit sind die Blau-Roten zwar nicht mehr Tabellenletzter, doch fühlte sich das Unentschieden an wie eine Niederlage, da der Ausgleich erst fünf Minuten vor Schluss fiel.

Voigts hatte nach den beiden zuletzt errungenen Siegen gesagt, es sei noch nichts erreicht. Das Ziel war klar: Der KFC wollte möglichst ohne Gegentor den dritten Dreier in Folge holen. „Wir werden etwas risikofreudiger agieren müssen“, hatte der Coach im Vorfeld gesagt, der aber auch keine Nullnummer erwartete, weil sich die Gäste ebenfalls nicht mit einem Punkt begnügen konnte. Auch sie mussten gewinnen, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen.

Die Gastgeber knüpften an die verbesserten Leistungen der Vorwochen an und ging früh in Führung. Nach einem öffnenden Pass von Erdinc Karakas auf Jason Prodanovic kam der Ball zu Leon Augusto, dessen Flanke Shun Terada in der 13. Minute gekonnt gegen die Laufrichtung des Torhüters einköpfte. Es war das dritte Tor im dritten Spiel in Folge sowie das sechste Saisontor des 28 Jahre alten Japaners. Wer nun gedacht hatte, die Gäste würden auf den Ausgleich drängen, sah sich getäuscht. Die Uerdinger blieben spielbestimmend, weiter offensiv ausgerichtet und gestatteten den Gästen keine einzige Torchance. Eine solch dominante Halbzeit hatten sie in dieser Saison zuvor noch nicht gehabt. Weil Terada und Tim Brdaric weitere Möglichkeiten hatten, war Ahlen mit dem 0:1-Pausenrückstand gut bedient.