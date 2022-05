Bald nicht mehr im Hotel : KFC mietet Büroräume von der Stadt Krefeld

Das gelbe Haus an der Violstraße soll künftig ein Stück Heimat der Blau-Roten sein. Foto: Thomas Schulze

Krefeld Die Grotenburg Supporters müssen das Haus an der Violstraße herrichten, in dem der Fußball-Oberligist seine Geschäftsstelle einrichten will. Nach langen Verhandlungen mit der Stadt wurde jetzt ein Mietvertrag geschlossen.

Die Gefahr ist groß, dass sich alle mit dem gegenwärtigen Zustand begnügen und darin einrichten. Aber jetzt erhält die Hoffnung Nahrung, dass es doch Mini-Schritt für Min-Schritt voran geht. Der KFC Uerdingen und die Stadt haben einen Mietvertrag abgeschlossen, so dass die Geschäftsstelle des Vereins in dem so genannten gelben Haus an der Violstraße eingerichtet werden kann. Derzeit befindet sie sich in Räumlichkeiten des Mercure Parkhotel Krefelder Hof. Damit verfügt der künftige Fußball-Oberligist zwar weiterhin weder über ein Trainings- geschweige denn Vereinsgelände mit Klubhaus, aber immerhin über Büroräume.

Noch ist es aber noch ganz so weit. Die Pläne, die im Juli 2021 öffentlich gemacht wurden, sollen in den kommenden Wochen tatsächlichumgesetzt werden – natürlich mit Hilfe der Grotenburg Supporters, ohne die scheinbar kaum noch etwas geht. Bislang hatten sie das Haus von außen und die Dachrinne sowie eine Wand zurück gebaut. Dann ruhten die Arbeiten. „Wir werden jetzt weitermachen“, sagt Martin Kühr, der gemeinsam mit Marius Savic an der Spitze der Supporters – einer ehrenamtlich tätigen Gruppe qualifizierter Bauleiter und Handwerker – steht. „Der Mietvertrag war die Voraussetzung für die Renovierung. Wir wollten das Haus nicht renovieren, und dann kommt der KFC dort doch nicht rein.“

Der Plan steht lägst. Neue Böden sollen in das Haus kommen, die Wände gestrichen, außen Pflasterarbeiten verrichtet, ein Gehweg mit Beleuchtung und Bepflanzung geschaffen werden. Wenn es optimal läuft, könnte der KFC die neue Geschäftsstelle einen Steinwurf von der Grotenburg entfernt zum Saisonstart beziehen.

