Überraschende Wende : Kellerkind KFC Uerdingen ist mit einem Punkt unzufrieden

Der Ausgleich schmerzte Leon Augusto noch mehr als der Tritt des Ahleners Noyan Efe Bayaki. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Oliver Kaelke

Velbert Fußball-Regionalligist KFC Uerdingen bleibt zum dritten Mal in Folge ungeschlagen und ist nicht mehr Tabellenletzter. Doch der späte Ausgleich von Rot-Weiss Ahlen ist ein Tiefschlag. Das 1:1 fühlt sich an wie eine Niederlage.

Alexander Voigt ging mit versteinerter Mine, etwas schnaubend in Richtung Kabine. Die Zurufe der Fans, die ausgestreckten Hände zum Abklatschen nahm er gar nicht wahr. Zu tief saß der Stachel der Enttäuschung, zu ärgerlich war das, was er in den Schlussminuten erlebt hatte. Der KFC Uerdingen hatten gegen Rot-Weiss Ahlen nicht den erhofften Sieg eingefahren, sondern noch den Ausgleich zum 1:1 kassiert.

Ich finde, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben und meine auch, dass wir mehr verdient hätten“, sagt er 40 Minuten nach dem Abpfiff. „Aber die stochern noch einen rein und wir stehen am Ende nur mit einem Punkt da. Aber ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, was sie heute wieder abgerissen hat, wie sie gelaufen ist. Ich kann ihr nur den Vorwurf machen, dass wir nach der Pause nicht offensiver geblieben sind, da müssen wir mehr Risiko gehen. Was sollen wir mit dem einen Punkt?“

Das zeigt, dass das vor Wochen noch abgeschlagene Schlusslicht der Fußball-Regionalliga den Kampf um den Klassenerhalt immer noch nicht aufgegeben hat. Und die Uerdinger haben sich nicht nur von Woche zu Woche gesteigert, sondern auch den ersten Tabellenplatz gut gemacht und die rote Laterne an den VfB Homberg weitergereicht. Und sie haben die Chance, noch den einen oder anderen Platz wettzumachen. Zu dieser Hoffnung berechtigt die Tatsache, dass die Mannschaft in der ersten Halbzeit ihre beste Saisonleistung zeigte. So dominant war sie in keinem ihrer 27 Meisterschaftsspiele zuvor aufgetreten. Die Führung durch Shun Terada, der nach einer schönen Kombination sein sechstes Saisontor erzielte, war hochverdient. Tim Brdaric hätte vor der Pause auf 2:0 erhöhen müssen. So aber kamen die Gäste nach der Pause und stocherten noch kurz vor Schluss den Ball zum Ausgleich ins Tor.

„In meinen Augen, und ich glaube, das sieht die ganze Mannschaft so, ist das ein enttäuschender Punkt“, sagte Verteidiger Jason Prodanovic. „Wir hätten heute drei Punkte mitnehmen müssen. Wir haben es versäumt, nach der Pause eine Schippe drauf zu legen. Das war unser Fehler. Dann bekommen wir so ein unnötiges Gegentor und zwei Punkte sind weg.“