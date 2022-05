KFC muss Angebote überdenken : Uerdingen bekommt gegen Münster die Grenzen aufgezeigt

Krefeld Trainer Alexander Voigt stellt wieder einmal fest, dass die Qualität beim KFC Uerdingen nicht ausreicht. Es drängt sich die Frage auf, ob der Verein das ein oder andere Vertragsangebot für die kommende Saison nicht besser zurückziehen sollte.

Der KFC bestreitet noch zwei Spiele in der Regionalliga: am kommenden Samstag (18 Uhr) gegen den FC Schalke 04 II und am 14. Mai beim SV Lippstadt .

Wenngleich es der Spitzenreiter war, so wurde einmal mehr deutlich, dass die Uerdinger nicht das Format haben, um in der Regionalliga zu bestehen. Mehr noch, nach den zuletzt gezeigten Leistungen müssen sich der Sportliche Leiter Patrick Schneider und Trainer Alexander Voigt fragen, ob es richtig war, Spielern Verträge für die kommende Oberligasaison anzubieten. Es schien nach der Leistungssteigerung im Februar und März vertretbar, doch in den zurückliegenden zwei Wochen wurden erneut Zweifel genährt. Dass einige Spieler dem KFC mitgeteilt haben, nicht mit in die Oberligasaison gehen zu wollen, sollte zumindest in dem einen oder anderen Fall mit Erleichterung aufgenommen werden. In Münster waren jedenfalls nur zwei, drei Spieler auf dem Feld, von denen man sich wünschen würde, dass sie bleiben. „Gerne würde ich in den nächsten zwei Spielen die Spieler bringen, auf die wir auch nächste Saison zählen“, so Voigt. „Aber es fehlen einige.“