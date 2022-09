Leonel Kadiata und Levan Kenia : K&K-Monarchen sorgen beim KFC Uerdingen für die Wende

Krefeld KFC-Kapitän Leonel Kadiata und Levan Kenia haben entscheidenden Anteil daran, dass die Uerdinger wieder in die Spur gefunden haben. Dabei sticht eine ganz besondere Serie ins Auge.

Leonel Kadiata ist eine wichtige Persönlichkeit in der Mannschaft – auf dem Rasen, aber auch in der Kabine. Er ist der Kapitän, er bietet Orientierung, menschlich und sportlich. Die guten Leistungen des 28 Jahre alten Innenverteidigers bieten dafür die Grundlage. Entsprechend groß war der Schreck, als Kadiata gegen Velbert nach einer halben Stunde verletzt liegen blieb. „Das war kein angenehmer Moment, sag zunächst nicht so gut aus“, berichtet Trainer Alexander Voigt. „Er hat auch in der Halbzeit gesagt, dass es nicht so richtig rund läuft bei ihm, was die Schmerzen angeht, aber er hat durchgezogen; das ist das, was wir brauchen.“