Top-Torjäger zweifelt an Diagnose Pascal Weber holt eine zweite medizinische Meinung ein

Die Diagnose ist erschütternd und wird von Pascal Weber angezweifelt. Die Bilder des MRT zeigen einen 16 Zentimeter langen Bluterguss, es handele sich um einen Muskelbündelriss. „Das glaube ich nicht, jedenfalls fühlt es sich nicht so an“, sagt der im Winter vom VfB Hilden zum KFC Uerdingen gekommene Top-Torjäger der Fußball-Oberliga. „Ich hatte schon einmal so eine Verletzung, das war völlig anders.“ Deshalb holt er jetzt eine zweite medizinische Meinung ein. Sollte es sich tatsächlich um einen Muskelbündelriss handeln, so wäre eine sechswöchige Pause notwendig; sollte es nur ein Muskelfaserriss sein, müsste Weber wohl nur zehn bis 14 Tage zuschauen.