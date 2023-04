KFC verbessert, aber nicht gut Interimstrainer Dmitry Voronov sieht eine Reaktion

Als der Schlusspfiff ertönte, gab es einige wenige Pfiffe und etwas Applaus. Insgesamt blieb es recht still. Diese Atmosphäre fasste das Spiel des KFC Uerdingen gegen den TSV Meerbusch, das 1:1 endete, treffend zusammen. Die Gastgeber hatten sich gesteigert, was angesichts der blamablen Vorstellung drei Tage zuvor beim designierten Absteiger Cronenberger SC (2:3) aber anders auch kaum möglich war; sie hatten sich bemüht, was zu erwarten war; aber sie hatten nicht gut gespielt und auch nicht gewonnen, was nach dem Tiefpunkt in Wuppertal auch nicht verwundern konnte. So etwas kommt schließlich nicht über Nacht.