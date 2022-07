2:1-Sieg gegen VDV : KFC Uerdingen präsentiert sich in guter Verfassung

Duisburg Im vorletzten Testspiel vor dem Meisterschaftsauftakt hat der Fußball-Oberligist KFC Uerdingen eine gute Leistung gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt setzte sich gegen die Auswahl der Vereinigung der Vertragfußballspieler (VDV) mit 2:1 durch.

Die Uerdinger gingen früh in Führung. Shun Terada kam nach einem Abpraller in halblinker Position an den Ball und schoss mit seinem starken rechten Fuß ins lange Eck. Weitere Chancen boten sich Alexander Lipinski, Philipp Meißner und Sander Rau, die vom Torhüter vereitelt wurden. Auf der anderen Seite wurde KFC-Keeper Robin Udegbe zweimal geprüft. Glück hatten die Uerdinger bei einem Lattentreffer von Sead Selishta (42.). Da hatte Meißner schon das Feld verlassen, für den die Partie nach einem Zweikampf beendet war. Wie ernsthaft und intensiv in der Begegnung gearbeitet wurde, zeigte Terada auch, indem er am gegnerischen Strafraum grätschte, die VDV am Spielaufbau hinderte und früh unter Druck setzte.