2:3 gegen Union Nettetal : KFC Uerdingen verliert Spiel und Tabellenführung

Auch die Ersatzspieler jubeln und gratulieren dem Torschützen Younes Mouadden (Nummer 18). Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der KFC Uerdingen hat die Tabellenspitze in der Fußball-Oberliga verloren. Die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt unterlag dem SC Union Nettetal vor 1.923 Zuschauern mit 2:3. Es war die zweite Heimniederlage in Folge.

Der 1:4-Heimniederlage gegen den TVD Velbert folgte eine weitere. Der KFC Uerdingen verlor in Überzahl durch ein Tor von Morte Heffungs in der Nachspielzeit mit 2:3 (1:0). Die Uerdinger wurden nicht nur ausgekontert, sondern fabrizierten ein Missgeschick, als sich zwei Verteidiger gegenseitig umrannten. Dadurch verlieren die Uerdinger die Tabellenführung an den großen Rivalen SSVg Velbert.

Trainer Alexander Voigt änderte die Anfangsformation gegenüber dem 3:1-Sieg in Baumberg auf drei Positionen: die genesenen Vedran Beric und Levan Kenia sowie der zuletzt eingewechselte Younes Mouadden standen beim Anpfiff auf dem Platz für Maik Odenthal, Marcel Kretschmer und Maximilian Funk. „Wir wollen diesmal von Beginn an Tempo machen und das Heimspiel natürlich gewinnen“, hate der Coach gesagt.

Info Uerdingen: Udegbe – Beric (67. Iwata), Zimmermann, Rau, Meißner (90. M’Bengue) – Lipinski (80. Baek), Kenia, Weggen, Evers (69. Odenthal) – Terada, Mouadden (63. Yeboah). Nettetal: Möhker – Lekaj (88. Erat), Götte, Hartman, Schellhammer, Coenen – Istrefi, Zitzen (60. Heffungs, 90. +3 Wolters), Winkens, Ahmadi (46. Falter) – Yavuz (85. Rommel). Schiedsrichter: Felis May (Solingen). Tore: 1:0 Mouadden (5.), 1:1 Yavuz (49.), 1:2 Winkens (68.), 2:2 Kenia (71.), 2:3 Heffungs (90.+1). Bes. Vorkommnis: Gelb-rote Karte für Istrefi (73.).

Seine Mannschaft setzte die Aufforderung sofort in die Tat um. Konnte Nettetals Torhüter Maximilian Möhker bei der ertsen guten Aktion den Schuss von Alexander Lipinski noch parieren, so musste er den Ball nach fünf Minuten erstmals aus dem Netz holen. Kai Evers setzte Lipinski ein, dessen Hereingabe Mouadden verwandelte. Sein erstes Saisontor, mit dem er das Vertrauen des Trainers rechtfertigte, feierte er entsprechend. Danach setzten die Gäste mit ihren schnellen Spielern einige Nadelstiche, wobei die Innenverteidiger Phil Zimmermann und Sander Rau heraus gefordert wurden. Den zweiten KFC-Treffer verhinderte bei einem Freistoß von Kenia (23.) der Pfosten. So ging es mit der knappen Führung in die Pause.