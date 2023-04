KFC Uerdingen beim VfB Homberg Alexander Lipinski am Kreuzbandriss operiert

Als Alexander Lipinski im Sommer vom 1. FC Bocholt kam, war er vom Papier her sicherlich nicht der Königstransfer des KFC Uerdingen. Doch der gebürtige Krefelder hat eingeschlagen wie kein anderer. Der 27 Jahre alte Blondschopf war in dieser Spielzeit der beste Spieler der Blau-Roten – und das nicht nur wegen seiner Tore. Dem Offensivspieler mangelte es nicht an Einsatzfreude und Laufbereitschaft, auch nicht an Kampfgeist, höchstens mal an Spielglück, was auch den Besten mal fehlt. Dass Lipinski mit zehn Saisontreffern in der Torschützenliste des KFC ganz oben rangiert ist die Frucht seiner Arbeit, sieben weitere Tore hat er vorbereitet. Dass er mit einer Ausnahme – Björn Joppe verzichtete einmal darauf – stets beim Anpfiff auf dem Rasen stand, ist ebenfalls ein Zeichen der Anerkennung. Doch am Ostermontag wird er zum zweiten Mal bei Spielbeginn fehlen – allerdings verzichtet Interimstrainer Dmitry Voronov nicht freiwillig auf den quirligen Offensivspieler. Alexander Lipinski hat im Spiel gegen den TSV Meerbusch (1:1) einen Kreubandriss erlitten, als er im Rasen hängen geblieben ist. Er wollte zwar weiterspielen, doch wurde er in der Pause zurückgehalten.