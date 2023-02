0:1 gegen SV Sonsbeck KFC Uerdingen stolpert in die Rückrunde

Und so begann der KFC wie in den Testspielen: mit einer Dreierkette, offensiv, geradezu stürmisch. Doch das erhoffte frühe Tor fiel nicht, obwohl die Chancen durch Sander Rau, Kai Evers und Alexander Lipinski da waren. So waren die Gastgeber überlegen, agierten aber nicht so ungestüm und leichtfüßig wie in der Vorbereitung. Die lauf- und kampfstarken Gäste bereiteten einige Mühe, doch schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann der Treffer fallen würde. Die größte Chance hatte dann Torjäger Pascal Weber in der 38. Minute, der allein auf Torhüter Tim Weichelt zulief, jedoch in ihm seinen Meister fand. So ging es torlos in die Pause.