Erneute Blamage im Derby KFC Uerdingen scheitert auch im dritten Anlauf am Nachbarn SC St. Tönis

Ribeiro zeigte aber sogleich, dass ihn John aber nicht aus Gefälligkeit geholt hat, sondern weil er um die Qualitäten weiß. Mit einem schönen Zuspiel auf Maik Odenthal kam dieser zur ersten Chance in einer Partie, die zu Beginn von Vorsicht geprägt war. Keiner wollte sich in diesem Derby eine Blöße geben, den Gegner aufbauen oder gar in Rückstand geraten. Immerhin hatte Pascal Weber per Kopf eine zweite Möglichkeit. Aber insgesamt war das zu wenig, was der KFC zeigte. Nach einer halben Stunde boten sich auch den Gastgebern zwei Chancen, wobei sie die erste nicht, aber die zweite nutzten. Als der Ball vom Pfosten zurücksprang, waren nicht die Uerdinger zur Stelle, aber Johann Noubissi Nukumo, der sein zweites Saisontor erzielte. Ein Wachmacher war dies aber noch nicht; dazu bedurfte es einer Kabinenpredigt von Marcus John.