0:4-Pleite des KFC Uerdingen Warum in Hilden Schiedsrichter Martin Ulankiewicz nach 66 Minuten ausfällt

Das änderte sich auch nach dem Wechsel nicht, so dass nach einer Stunde alles auf eine Nullnummer hindeutete. Doch dann kamen die Gastgeber einmal vor das Tor und Patrick Percoco brachte in der 60. Minute den VfB in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Talha Demir auf 2:0. Unmittelbar nach dem Treffer wurde die Partie für elf Minuten unterbrochen. Schiedsrichter Martin Ulankiewicz (Oberhausen) klagte über Übelkeit und konnte die Begegnung aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr fortführen. Gesucht wurde ein lizenzierter Spielleiter.