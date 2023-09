Beim 0:0 gegen TVD Velbert KFC Uerdingen nach stärkster Saisonleistung gefeiert

Zehn Minuten nach Wiederbeginn bewahrte Udegbe den KFC vor einem Rückstand, als er von seinem Verteidiger Justin Härtel geprüft wurde. Und ein Kopfball von Dario Schumacher zischte am Tor vorbei. Doch wie in Durchgang eins übernahmen die Uerdinger nach kurzer Orientierungsphase wieder das Kommando. Bei einem Kopfball von Haar musste dann Offhaus sein Können unter Beweis stellen. Das spürten auch die Fans, die wie eine Eins hinter ihrer Mannschaft standen. Die Hitze forderte ihren Tribut, Wadenkrämpfe und zahlreiche Unterbrechungen waren in den letzten 20 Minuten der Begegnung die Folge. Zehn Minuten vor dem Ende rutschte Rizzo knapp am Ball und am Tor vorbei. So fielen in dem Abnutzungskampf keine Tore.