4:2 bei Turu Düsseldorf : KFC Uerdingen feiert den vierten Sieg in Folge

KFC Uerdingen feiert den vierten Sieg in Folge

Gianluca Rizzo brachte den KFC bereits in der fünften Minute in Führung. Foto: Stefan Brauer/Brauer-Fotoagentur

Düsseldorf Der KFC Uerdingen kommt immer besser in Schwung. Bei Turu Düsseldorf feierte die Mannschaft von Trainer Alexander Voigt den vierten Sieg in Folge und setzt den Spitzenreiter SSVg Velbert damit weiter unter Druck.

Der KFC Uerdingen hat die Aufgabe bei Turu Düsseldorf souverän gelöst und einen verdienten 4:2 (2:1)-Sieg gefeiert. Vier verschiedene Torschützen der Blau-Roten trafen: Gianluca Rizzo, Alexander Lipiski, Vedran Beric und Levan Kenia . Durch den vierten Sieg in Folge übernahmen die Uerdinger zumindest für 24 Stunden die Tabellenführung der Fußball-Oberliga.

Trainer Alexander Voigt hatte seine Elf gegenüber der kraftraubenden Partie am Mittwoch, wo es gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen im Achtelfinale des Niederrheinpokals nach 120 Miuten eine 2:4-Niederlage nach Elfmeterschießen gab, nur auf zwei Positionen geändert: für Maik Odenthal und Joshua Yeboah kamen im Offensivbereich Shun Terada und Levan Kenia zum Einsatz.

„Wir werden versuchen, von Beginn an Druck zu machen“, hatte Voigt angekündigt, der zudem vor einer Woche gesagt hatte, ein Dreier bei Turu sei wichtiger als das Pokalspiel. Der Plan ging perfekt auf. Ein gefährlicher Freistoß von Kevin Weggen konnte Turus Torhüter Johannes Kultscher noch parieren, doch nach der anschließenden Ecke war er machtlos. Den Eckball von Weggen in der fünften Minute verlängerte Gianluca Rizzo mit der Hacke hinter die Linie. Danach waren die Gäste zwar zunächst überlegen, kamen aber nicht zu weiteren Chancen. Ein erstes Lebenszeichen von Turu gab es nach exakt nach einer halben Stunde, als Sahin Ayas aus 18 Metern abzog, aber Torhüter Robin Udegbe parierte. Drei Minuten später war der Ball dann im Netz, als Atsushi Inoue aus elf Metern völlig frei zum Schuss kam. Der KFC reagierte sofort und schaltete wieder einen Gang hoch. Nach einer Flanke von Kenia hämmerte Alexander Lipinski den Ball volley zur 2:1-Führung in die Maschen.