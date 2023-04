Beim Sieg des KFC Uerdingen Ausgerechnet der Ex-Homberger Babacar M’Bengue schießt das Goldene Tor

Am Ostermontag kehrte er mit Uerdingen an seine alte Wirkungsstätte zurück. Und es geschah das, was die Fußballer gern als typisch bezeichnen: M’Bengue erzielte das Tor des Tages. In der 84. Minute stand er nach einer Ecke frei am Fünf-Meter-Raum und schoss den Ball ins Netz – ausgerechnet Babacar M’Bengue. Mit seinem ersten Saisontor sorgte er für Aufatmen beim KFC und für Schnappatmung bei seinen stark abstiegsgefährdeten ehemaligen Kameraden.