Oberliga-Rekord : Fans rennen Absteiger KFC Uerdingen die Bude ein

Krefeld Der KFC Uerdingen schwebt auf einer Sympathiewelle und hat über 1.000 Dauerkarten verkauft. Zum Auftakt gegen Cronenberg ist die Südtribüne ausverkauft, obwohl die Zuschauer auf betonstufen sitzen müssen.

Erfolg macht sexy, entsprechend stehen Absteiger auf der Beliebtheitsskala nicht weit oben. Nur auf den KFC Uerdingen scheint das nicht zuzutreffen – zumindest nicht anno 2022. Der Verein ist innerhalb von gut einem Jahr von der Dritten Liga über die Regionalliga in die Oberliga durchgereicht worden und hat aufgrund seiner Misswirtschaft, die in einer doppelten Insolvenz von GmbH und Verein gipfelte, eigentlich jeglichen Kredit verspielt. Doch dem Traditionsverein ist etwas Wundersames gelungen. Der neue Vorstand mit Damien Raths, Andreas Scholten und Christoph Lenz hat das Vertrauen und Sympathien zurückgewonnen. Das wird von der Wirtschaft, wenngleich noch zögerlich, honoriert und ebenso von Partnern, wie die Kooperation mit dem SC Bayer 05 Uerdingen zeigt. Und auch von den Fans. Die Rennen den Blau-Roten die Bude ein.

Zum Oberliga-Auftakt erwartet der KFC am 6. August um 18 Uhr den Cronenberger SC . Am 14. August ist die SpVg Schonnebeck um 15 Uhr zu Gast, am 27. August um 18 Uhr kommt dann der TVD Velbert .

Zugleich ist es dem Vorstand gelungen, die Euphorie sportlich im Zaum zu halten und die Erwartungen nicht explodieren zu lassen. So wird von den meisten Fans die offizielle Sprachregelung bezüglich der Zielsetzung übernommen: der KFC will oben mitspielen, ob es am Ende zum Aufstieg reicht, wird man sehen; das sein schließlich von vielen Faktoren abhängig.

Die Euphorie um den KFC wird auch durch das inzwischen seit über vier Jahren währende Ärgernis der sich stets verzögernden Sanierung des Stadions Grotenburg nicht ausgehebelt. Der Verein und die Fans sind glücklich, dass ihre Mannschaft nach vier Jahren in Duisburg, Düsseldorf, Lotte und Velbert wieder in Krefeld spielen kann. Das Stadion war nach dem 5. Mai 2018 wegenerheblicher Sicherheitsmängel gesperrt worden.

Am 23. April 2022 durfte erstmals wieder der Ball rollen – auf einer Baustelle mit maximal 2.000 Zuschauern, die entweder stehen oder auf Betonstufen sitzen können. In den beiden bisherigen Begegnungen hatte der Hauptsponsor des KFC Sitzkissen spendiert. Das ist passé und geschehen ist in den zurückliegenden Monaten nichts. Um die städtische Peinlichkeit zu lindern, bietet der Verein Sitzkissen zum Kauf an.