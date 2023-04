Ein Desaster und einige Fragen Dunkelgelbe Karte für den KFC-Vorsitzenden Damien Raths

Und jetzt hat Raths, eigentlich als smart und gewieft in puncto PR eingeschätzt, den Sponsoren-Vertrag und die Präsentation in den Sand gesetzt. Dass die Kommunikation zwischen dem Vorsitzenden und Jörg Wieczorek von Biolectra, dem Wohltäter mit großem Herz für den KFC, haperte, war schlimm genug. Dass er jetzt von dem neuen Vertragsabschluss aus der Pressemitteilung erfuhr, ist ungeheuerlich. Das ist abgeschmackt und stillos. So geht man nicht mit Sponsoren um, schon gar nicht mit solchen, die mit Herzblut dabei waren und viel Geld gegeben haben, das zumindest teilweise verbrannt wurde.