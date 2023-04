Erst pfui, dann hui KFC-Trainer Dmitry Voronov nimmt viel Positives mit

Als sie sich auf den Heimweg machten, wussten sie nicht so recht, was sie davon halten sollten. Vielleicht erst einmal eine Nacht darüber schlafen, viellicht hilft das bei der Einordnung. Doch auch am Tag danach fiel es schwer, ein einhelliges Urteil zu fällen. Zu extrem war all das, was der KFC Uerdingen und Schwarz-Weiß Essen am Samstagabend geboten hatten.