Galb-rote Karte für Philipp Meißner KFC Uerdingen verliert in Unterzahl gegen Sportfreunde Baumberg

Doch unmittelbar nach dem Anpfiff sahen sich die Gastgeber zunächst einmal in der Defensive. „Für jeden Gegner ist das hier der Höhepunkt der Saison“, zeigte sich John wenig überrascht. dessen Mannschaft zum temporeichen, unterhaltsamen Auftakt aber ebenfalls ihren Beitrag leistete. Chancen waren Mangelware und so führte ein Standard zur Gäste-Führung. Nach einer Ecke verlängerte Denis Sitter den Ball mit dem Kopf ins lange Eck. Das stärkte das Selbstbewusstsein der Gäste, während der KFC verunsichert wirkte, sich dann aber die ersten gefährlichen Aktionen durch Maik Odenthal erarbeitete. Kapitän Florian Abel hatte den Ausgleich auf dem Fuß, doch der Ball ging über das Tor. In der einminütigen Nachspielzeit der erste Halbzeit fiel aber noch der Ausgleich: Gianluca Rizzo brauchte nur noch einschieben, als Odenthal nach einem sehenswerten Zuspiel von Levan Kenia den Ball uneigennützig wunderbar quer legte. Anders als in Homberg, wo die Uerdinger kurz vor der Halbzeit in Rückstand geraten waren, gingen sie diesmal mit einem guten Gefühl zum Pausentee.