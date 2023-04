Rote Karte für Kai Evers KFC Uerdingen kommt gegen den TSV Meerbusch nicht über ein 1:1 hinaus

Auch in Durchgang zwei war es ein Spiel auf ein Tor, natürlich das des TSV. Und es schien nur eine Frage der Zeit, wann die fürchterlich überlegenen, aber insgesamt doch recht harmlosen Uerdinger in Führung gehen würden. Doch das war in einigen Heimspielen ganz ähnlich gewesen, die der KFC am Ende dann sogar noch verloren hatte. Als Kenia dann in der 65. Minute einmal durch war und den Ball über Meerbuschs Torhüter Marvin Oberhoff lupfte, kratzte ihn Daniel Hoff von der Linie. In der 77. Minute zückte Schiedsrichter Sven Heinrichs die rote Karte gegen Kai Evers nach einem Foul an der Mittellinie, das verwarnungswürdig war.