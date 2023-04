Gegen Schwarz-Weiß Essen Uerdingens schwer verletzter Torjäger Pascal Weber will auch Samstag spielen

Dass der Blondschopf ehrgeizig ist, versteht sich von selbst. Deshalb nagt es an ihm, dass die Uerdinger nicht nur die Meisterschaft leichtfertig verspielt haben, sondern er im neuen Team auch nicht so trifft wie gewohnt. Zwei Tore in elf Spielen sind eine für ihn ungewohnt miese Quote, für die er aber nur zu einem geringen Teil verantwortlich ist. Und jetzt hat er einen weiteren Tiefschlag zu verkraften. Seit längerer Zeit laboriert er an einem Bluterguss im Oberschenkel, vor allem beim Schießen schmerzte er. Das MRT brachte nun die genau, furchterregende Diagnose: Muskelbündelriss mit einem 16 Zentimeter langen Bluterguss. Und was sagt Weber? „Ich will spielen, will es versuchen“, berichtet Dmitry Voronov. Der Interimstrainer liebt den Fußball genauso, ist aber auch auf die Gesundheit der Spieler bedacht. „Wir werden nichts unvernünftiges machen“, sagt er und will sich auf die Expertise medizinischen Abteilung verlassen.