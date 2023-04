2:0 gegen TuRU Düsseldorf Levan Kenia und Shun Terada treffen für den KFC Uerdingen

Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild. Der KFC war überlegen, kreierte aber keine Chancen. Erst ein Schuss aus 17 Metern von Levan Kenia in der 57. Minute brachte das erlösende Führungstor. Shun Terada machte in der 76. Minute den Sieg perfekt. Pech hatte der eingewechselte Joshuah Yeboah mit einem Pfostentreffer (85.). So reichte eine mäßige Leistung den Uerdingern zum Sieg, zufrieden waren damit sicherlich die wenigsten.