Samstag gegen SV Sonsbeck KFC Uerdingen bläst zur großen Aufholjagd

Die Aufgabe gegen den seit fünf Spielen ungeschlagenen SV Sonsbeck (Samstag, 18 Uhr) verlangt Respekt, ist aber gewiss nicht unlösbar. „Sonsbeck ist eine robuste Truppe, die sehr kompakt steht“, weiß Joppe über den Gegner zu berichten. „Defensiv machen sie es ganz gut. Am Ende wird es sicher kein acht, neun oder zehn zu null. Nach der langen Winterpause müssen auch wir erst einmal gucken, wo wir stehen. Aber wenn wir so auftreten wie in den Testspielen gegen Hürth oder Bonn, dann mach ich mir da weniger Sorgen.“