Vertrag über sieben Jahre dasbob neuer Hauptsponsor des KFC Uerdingen

Zur kommenden Saison 23/24 präsentiert sich Fußball-Oberligist KFC Uerdingen mit einem neuen Haupt- und Trikotsponsor. Statt Biolectra, der in dieser und der vorherigen Saison auf der Brust prangte, wirbt dort zukünftig das Start-Up-Unternehmen dasbob – ein Online- und Offlinebestellportal, das sich derzeit noch im Aufbau befindet und voraussichtlich im Herbst diesen Jahres von seinen Geschäftsräumen an der Dujardinstraße in Uerdingen an den Start gehen wird.