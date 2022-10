1:1 beim TSV Meerbusch : Levan Kenia rettet dem KFC wenigstens einen Punkt

Der Uerdinger Kevin Weggen hatte Pech mit seinem Schuss gegen die Unterkante der Latte. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Meerbusch Der KFC Uerdingen kommt im Derby beim TSV Meerbusch nicht über ein 1:1 hinaus. Sebastian van Santen bringt die Gastgeber in Führung, Levan Kenia gleicht aus. Für die ambitionierten Gäste ist das lediglich ein Teilerfolg.

Meerbuschs Fußball-Chef Christoph Peters hatte die Begegnung mit markigen Worte angeheizt. Er gehe davon aus, dass der TSV am Sonntag um 16.50 Uhr vor dem KFC stünde. Bei drei Punkten Rückstand, aber dem besseren Torverhältnis durchaus machbar. Kurzzeitig sah es sogar so aus, als sollte Peters recht behalten, doch dann drehten die Uerdinger auf uns waren am Ende dem Sieg näher. Doch nach 90 Minuten gab es keinen Sieger im Derby. Der TSV Meerbusch und KFC Uerdingen trennten sich 1:1 (0:0).

Trainer Alexander Voigt hatte seine Anfangsformation gegenüber dem 3:1-Sieg gegen die SSVg Velbert nur auf einer Position gezwungenermaßen verändert: für den verletzten Vedran Beric (Zerrung im Hüftbeuger) stand Ryo Iwata beim Anpfiff auf dem Feld. Und wie schon gegen Velbert startete der KFC mit einer Dreierkette gegen das offensivstärkste Team der Liga.

Info Meerbusch: Oberhoff – van den Bergh, Hoff, Ellguth, Reinert – Goto, Uzun (73. van Santen), Dowidat (68. Tolaj), Cain – Fahrian (58. Meurer), Ayan. Uerdingen: Udegbe – Kadiata, Funk (76. Yeboah), Zimmermann – Iwata, Lipinski (76. Atsina), Weggen Evers (58. Rau), Meißner (46. Rizzo) – Kenia, Terada (90. Odenthal). Schiedsrichter: Lars Aarts (Goch). Tore: 1:0 van Santen (74.), 1:1 Kenia (79.).

Die erste Halbzeit war eine halbe Stunde lang ausgeglichen, die Kontrahenten neutralisierten sich über weite Strecken. In der 35. Minute hatte der KFC jedoch die größte Chance und dabei Pech, denn der Hammer von Kevin Weggen aus 25 Metern ging gegen die Unterkante der Latte. So ging es torlos in die Pause, was KFC-Torhüter Robin Udegbe nicht zufrieden stellte. „Das ist hier kein Altherren-Fußball“, brüllte er.