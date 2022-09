2:2 beim SC St. Tönis : KFC Uerdingen bekommt die Abwehr nicht dicht

St. Tönis Der KFC Uerdingen kommt im Derby beim SC St. Tönis nicht über ein leistungsgerechtes 2:2 hinaus und steht nun am kommenden Samstag gegen die SSVg Velbert unter noch größerem Druck.

Der KFC begann so dominant wie in all den Spielen zuvor, wo er jedoch nach 20 Minuten nachgelassne hatte. Diesmal aber ging er nach sieben Minuten durch einen sicher verwandelten Elfmeter in Führung, nachdem Daud Gergery den quirligen Alexander Lipinski gefoult hatte. Die Gastgeber kamen nun und nutzten ihre erste gute Chance zum Ausgleich. Nach einer Flanke von Lukas Stiels köpfte Branimir Galic den Ball unhaltbar an den Innenpfosten. Nun übernahm der KFC wieder die Initiative und ging nach einer halben Stunde wieder in Führung. Nach einer Flanke von Lipinski köpfte Phil Zimmermann ein.