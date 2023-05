Torjäger des FC Wegberg-Beeck Dimitrios Touratzidis vierter Neuzugang beim KFC Uerdingen

Dimitrios Touratzidis ist 26 Jahre alt und stammt aus Griechenland. In dieser Saison hat er für den FC Wegberg-Beeck bereits 14 Mal in 23 Spielen getroffen. Auch die Oberliga Niederrhein kennt er: Denn zuvor ging Touratzidis für die Uerdinger Ligakonkurrenten FC Monheim und Union Nettetal auf Torejagd und kam zwischen 2018 und 2022 in 78 Spielen der Oberliga Niederrhein auf 38 Treffer.