Stadion Grotenburg : KFC Uerdingen hilft der Stadt wieder aus der Patsche

Meinung Krefeld Fußball-Oberligist KFC Uerdingen und der American-Football-Viertligist Krefeld Ravens kooperieren im Stadion Grotenburg. Das ist notwendig, weil auch die Anlage am Sprödentalplatz den Anforderungen nicht mehr genügt.

Künftig spielen nicht nur die Fußballer des KFC Uerdingen in der Grotenburg, sondern auch die Footballer der Ravens. Es ist doch schön, dass das Stadion jetzt zumindest von zwei Vereinen genutzt werden kann. Von der Kooperation würden beide profitieren, heißt es.

Im Wohnzimmer des KFC Uerdingen : Krefeld Ravens spielen in der Grotenburg

In Wahrheit profitiert vor allem einer davon: die Stadt Krefeld. Und das ist der schale Beigeschmack, den diese Aktion hinterlässt. Die Stadt hat die Fußballer vier Jahre lang hängen lassen, die in Duisburg, Düsseldorf, Lotte und Velbert spielen und dafür rund fünf Millionen Euro zahlen mussten. Sie hat mit den Ravens Pläne für die Anlage Sprödental geschmiedet, die nicht umgesetzt werden können und den Verein deshalb gedrängt, künftig in der Grotenburg zu spielen.